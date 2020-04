Coronavirus: Sala, da domani al via distribuzione di mascherine nelle case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani mattina avviamo la distribuzione di 300 mila mascherine nelle case popolari di Milano, sia del Comune, gestite da MM, sia della Regione, gestite da Aler". Lo ha dichiarato in un post Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Si tratta delle mascherine ricevute in dono dalle famiglie cinesi abitanti a Milano che saranno distribuite nei prossimi giorni a tutti gli abitanti delle case popolari, casa per casa, porta per porta ad opera di oltre 100 tra volontari, operatori della Protezione Civile e della Polizia Locale - ha proseguito il primo cittadino - Un segnale di attenzione per i nostri concittadini, un gesto di cura per la salute di chi vive nei nostri quartieri popolari". (Com)