Cultura: Ali Roma, decalogo per riapertura librerie, tra proposte ingresso su appuntamento (2)

- Intanto Ali Roma e Confesercenti lavoreranno a "un decalogo di indicazioni che possa consigliare le librerie che riaprono e che consenta comunque al cliente di avere il tempo per abbandonarsi alla scelta del libro nella massima sicurezza". Le proposte avanzate dalle associazioni di categoria, e che ora sono al vaglio della Regione Lazio, "tengono conto sia delle misure di sicurezza anti-contagio che della particolarità della libreria e dell'oggetto libro - prosegue Alessandroni -. Il libro è un oggetto che in questo momento è stato ritenuto un bene essenziale ma che ha un tempo di fruizione particolare, bisogna sfogliarlo prima di decidere di acquistarlo". Per questo sarà suggerito l'uso di guanti e altri dispositivi di protezione. Tuttavia l'attesa, in vista della riapertura, "non è certo quella di trovarci grandi folle in fila davanti alla libreria. Ci aspettiamo di poter dare un servizio ai territori cercando, allo stesso tempo, di tirare avanti". Al confronto hanno preso parte anche i rappresentanti della libreria Borri books della stazione Termini e la libreria all'interno del centro commerciale I granai. (Rer)