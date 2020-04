Coronavirus: Lozzi (Municipio VII), hotel Capannelle presidiato da esercito, struttura idonea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'hotel in via Siderno, a Capannelle, dove sono stati ospitati 11 casi sospetti di covid-19 provenienti dal Selam palace, "è presidiato dall'esercito per impedire che le persone possano uscire". Lo ha detto, in diretta Facebook, Monica Lozzi, presidente del Municipio Roma VII. "Come enti locali, Comune e Municipio - ha aggiunto - non eravamo stati avvertiti dell'apertura dell'hotel a struttura covid-19, ma questo non è un atto dovuto". "Io avevo già fatto un sopralluogo il giorno di Pasqua per verificare la struttura che ha le caratteristiche idonee per svolgere questa funzione in tutta sicurezza", ha concluso. (Rer)