Coronavirus: Speranza, faremo dopo conti su errori, ora siamo ancora dentro crisi

- In merito a possibili errori nella gestione dell'emergenza coronavirus il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito: "Ci sarà il tempo per fare tutte le verifiche su tutte le scelte nazionali e regionali, ma oggi è il momento di lavorare sull'emergenza. I conti li faremo dopo". In collegamento con "Dimartedì" su La7 ha poi chiarito: "Siamo ancora dentro la crisi. Tutto dobbiamo fare tranne che polemiche". (Rin)