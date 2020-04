Coronavirus: il farmaco promosso da Trump fallisce un test in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un farmaco che secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe essere un "punto di svolta" nella cura del coronavirus non ha passato un test in Francia, ed è stato associato a complicanze cardiache. Lo riporta l'emittente "Cnn". Lo studio "fornisce prove del fatto che l'idrossiclorochina non cura i pazienti affetti da Covid-19", ha affermato Paul Offit, specialista in malattie infettive all'ospedale pediatrico di Philadelphia. "Quel che è peggio, ci sono stati effetti collaterali causati dal farmaco". Nel report si parla di tossicità per il cuore che hanno richiesto uno stop alla somministrazione della medicina. Nello studio, tra i 84 pazienti che hanno assunto l'idrossiclorochina, il 20,2 per cento è stato ricoverato in terapia intensiva o è deceduto entro sette giorni dall'assunzione. Tra i 97 pazienti che non hanno assunto il farmaco, il 22,1 per cento è andato in terapia intensiva o è morto. Secondo gli esperti, la differenza non è statisticamente significativa.(Nys)