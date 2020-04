Coronavirus: Raggi, al via 10mila buoni spesa in tutta Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento alle Politiche Sociali di Roma Capitale continua la consegna dei buoni spesa, che ad oggi arrivano a circa 10 mila ticket autorizzati in tutta la città. Sono dati resi pubblici con una nota del Compidoglio. Sono infatti oltre 4700 gli accrediti autorizzati dal Dipartimento sulla app per smartphone e più di 3100 i ticket cartacei in corso di distribuzione a domicilio da parte della polizia locale di Roma Capitale, più altri circa 2000 ticket pronti in dipartimento per la consegna. "La consegna dei buoni spesa -dichiara nella nota il sindaco di Roma Virginia Raggi- prosegue ogni giorno portando nelle case delle famiglie i ticket per acquistare generi di prima necessità. Abbiamo anche fatto partire la distribuzione di circa 45 mila pacchi alimentari per le famiglie più in difficoltà e per le persone che potrebbero essere 'invisibili' perché non richiedono assistenza attraverso i canali ufficiali. Roma non si ferma, anche in questa situazione in cui le limitazioni sono molte. Portiamo sempre avanti, con forza e determinazione, l'impegno a sostenere concretamente i cittadini più fragili". Il 16 aprile si chiuderanno le domande per richiedere il buono spesa. (segue) (Com)