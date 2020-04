Milano: Rozza (Pd), solidarietà ad agenti aggrediti per aver sventato occupazione abusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza alla notizia dell'aggressione a danno di alcuni agenti della Polizia di Stato intervenuti in via Ricciarelli, nel quartiere San Siro di Milano, per sventare un'occupazione abusiva di un alloggio Aler dichiara in una nota: "Quanto è avvenuto a San Siro è assolutamente criminale, tutta la nostra solidarietà va agli agenti della Polizia di Stato intervenuti per sventare l'occupazione di un alloggio Aler del quartiere San Siro. Chi ha inveito contro di loro si dovrebbe vergognare." (Com)