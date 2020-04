Roma: Baldassarre (Lega), incendio centro accoglienza gravità inaudita, tolleranza zero verso responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste dei migranti del centro di accoglienza in via dell'Usignolo a Roma sfociata con un incendio e l'intervento delle forze dell'ordine è, secondo l'eurodeputata della Lega, Simona Baldassarre, un episodio "di una gravità inaudita che, ancora una volta, denota la totale mancanza di rispetto da parte di questi soggetti verso le istituzioni e verso questo Paese che li ha accolti. Questa -dice in una nota l'eurodeputata della Lega- non è integrazione e mi auguro che i responsabili di questo episodio vengano rimpatriati. Tolleranza zero verso chi non ha considerazione alcuna dell'Italia, degli italiani e delle regole imposte alla comunità - conclude Baldassarre - rispettate invece con così tanto rigore dai virtuosi cittadini romani". (Com)