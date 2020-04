Roma: Giannini (Lega), dopo proteste Torre Maura espulsione immediata, basta buonismo Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, in una nota dichiara: "Chi protesta per allentare le misure non ha compreso che si trova in Italia, che è irregolare, che è ospite di una nazione che ce la sta mettendo tutta per uscire dall'emergenza Corinavirus". "Vitto e alloggio pagati - spiega l'esponente della Lega - evidentemente non bastano a questi energumeni che hanno anche faccia e coraggio di protestare. Espulsioni immediate già da stasera e sgomberare il centro di accoglienza. La sindaca Raggi insieme a questo governo e a questa Regione si vergognino. Per loro prima ci sono gli immigrati. Per noi prima ci sono gli italiani che ancora non riescono a percepire lo stipendio di marzo attraverso la 'fantomatica' cassa integrazione promessa da Conte e non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena". (Com)