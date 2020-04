Egitto: sparatoria tra polizia e gruppo armato al Cairo, ucciso ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di un ufficiale della sicurezza egiziana ucciso il primo bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera al Cairo tra le forze di polizia e un gruppo armato nel quartiere di al Amiriya. Un commando delle forze speciali della polizia ha condotto un blitz contro una cellula terroristica poco prima che potesse entrare in azione per compiere un attacco armato. Il gruppo terroristico era intento a fabbricare un ordigno esplosivo in una casa nel quartiere di al Amiriya. Per questo, prima di entrare in azione, la polizia ha evacuato le case circostanti e poi ha iniziato la perquisizione. Inoltre la polizia ha anche avvertito gli abitanti del quartiere di non avvicinarsi. E' quindi scoppiata una sparatoria tra le parti nella quale ha perso la vita l'ufficiale della sicurezza egiziana. Si ritiene che il gruppo terrorista volesse colpire una chiesa copta approfittando del fatto che la polizia in questi giorni è impegnata nel far rispettare il coprifuoco anti-coronavirus. (Res)