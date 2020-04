Cultura: Ali Roma, decalogo per riapertura librerie, tra proposte ingresso su appuntamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opportunità di prenotare telefonicamente un appuntamento per andare a cercare un volume tra gli scaffali, una fascia mattutina di un'ora, o un'ora e mezza, destinata agli over sessanta, la possibilità di effettuare gli ordini al telefono e recarsi in sede soltanto per il ritiro, ingressi contingentati e uso di dispositivi di sicurezza: queste le proposte dell'Associazione librai italiani (Ali) di Roma in vista della riapertura delle librerie prevista, a Roma e nel Lazio, per il 20 aprile. Oggi in una riunione, a cui ha preso parte l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, il capo di gabinetto Albino Ruberti, l'Ali di Roma e la Confesercenti, si è fatto il punto sulle modalità e le misure da intraprendere per riaprire i battenti in massima sicurezza. Alessandro Alessandroni, presidente di Ali Roma, spiega ad "Agenzia Nova" che "per ora non ci sono ancora delle direttive regionali, ma si sta lavorando alacremente per arrivare preparati alla data del 20 aprile. Dalla Regione Lazio ci hanno spiegato che hanno ritardato la riapertura (rispetto a quanto previsto dal decreto nazionale, ndr) proprio per avere il tempo di prendere le dovute cautele e crediamo sia stata una scelta saggia". (segue) (Rer)