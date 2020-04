Coronavirus: Gualtieri, nessun accordo su Mes, negoziato in corso su 4 proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha affermato che sul Mes "si sta sviluppando un dialogo surreale. Fateci negoziare perchè siamo a metà cammino". L'eurogruppo, ha chiarito, "non ha deciso e varato nessuno strumento". Il documento al vaglio dell'eurogruppo, ha aggiunto, "mette sul tavolo 4 proposte e noi parliamo di un processo non ancora concluso: siamo nel corso del negoziato". L'Italia vuole "un percorso all'altezza di questa sfida". "Le dimensioni" degli interventi necessari "sono un trilione e mezzo e devono essere risorse comuni". (Rin)