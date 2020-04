Coronavirus: emergenza sanitaria e proteste nei centri di accoglienza, rischio tensioni a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza coronavirus a Roma rischia di intrecciarsi con ciò che sembra essere una nascente emergenza della gestione dei migranti nei vari centri di accoglienza della Capitale. Un rischio che oggi pomeriggio ha preso corpo nel centro di via dell’Usignolo a Torre Maura dove sono stati accolti circa un centinaio di cittadini stranieri richiedenti asilo. Da tempo i residenti lamentavano un continuo via vai di migranti che non rispettavano il decreto anti coronavirus che impone a tutti di non uscire di casa o dal proprio alloggio. Probabilmente una stretta ai movimenti è arrivata oggi pomeriggio quando gli operatori del centro hanno impedito ad un gruppo di migranti di uscire e questo divieto ha scatenato la protesta facendo divampare incendi di materassi e lenzuola oltre ad una sassaiola con cui sono state mandate in frantumi alcune vetrate. Una situazione incandescente che ha richiesto l’intervento non solo dei vigili del fuoco per domare le fiamme, ma anche della polizia accorsa in forze e con il reparto mobile. Alle 19 circa la situazione è tornata sotto controllo ma la tensione resta alta. Nei giorni scorsi gli stessi ospiti del centro di Torre Maura, quartiere periferico della capitale, erano già balzati agli onori della cronaca per il paventato trasferimento di alcuni di loro a Nettuno: tasferimento bloccato dalle proteste dell’amministrazione del comune del litorale preoccupata per la positività al Covid-19 di due dei migranti. (segue) (Rer)