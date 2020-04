Usa: Trump convoca i leader del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà una teleconferenza video con i leader del G7 giovedì per coordinare le risposte nazionali alla pandemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere oggi dalla Casa Bianca, riporta il "New York Times". Trump, che è a capo del G7 per il 2020, ha dovuto annullare il vertice annuale del gruppo, che aveva programmato di tenere al ritiro presidenziale di Camp David, nel Maryland, a giugno. Il gruppo di sette nazioni comprende Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia, Canada, Giappone e Germania e tutti e sette sono stati colpiti duramente dal virus. Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato dimesso da un ospedale di Londra questa settimana dopo essere stato nell'unità di terapia intensiva per diversi giorni. "Lavorando insieme, il G7 sta adottando un approccio multisettoriale per affrontare la crisi in diverse aree, tra cui sanità, finanza, assistenza umanitaria, scienza e tecnologia", ha dichiarato Judd Deere, portavoce della Casa Bianca. La sessione di giovedì fa seguito alla videoconferenza del 16 marzo, la prima volta che i leader del G7 si sono incontrati a distanza.(Nys)