Usa: le grandi compagnie aeree accettano l'offerta economica del governo

- Le principali compagnie aeree statunitensi hanno accettato le condizioni del governo per ricevere il pacchetto straordinario di aiuti economici ed evitare il licenziamento di centinaia di migliaia di dipendenti. Lo ha annunciato martedì il dipartimento del Tesoro Usa, riferisce l'emittente "Cnn". American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines e United Airlines sono tra le società che hanno accettato l'offerta, ha dichiarato il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, in una nota. Mnuchin non ha specificato i termini esatti dell'accordo, ma negli ultimi giorni le società interessate e il governo hanno discusso maxi-piano di aiuti che dovrebbe includere un 30 per cento di prestiti a basso costo. Mnuchin ha affermato che il dipartimento sta anche lavorando per riesaminare e approvare le richieste delle compagnie aeree di piccole dimensioni, e avrebbe avviato le discussioni con le compagnie aree commerciali "molto presto". Il pacchetto di aiuti alleviare i danni economici del coronavirus, da 2 mila miliardi di dollari, firmato dal presidente Trump il mese scorso, comprende oltre 58 miliardi di dollari per sostenere l'industria aeronautica, metà dei quali serviranno alle compagnie aeree per finanziare i costi del personale fino a settembre. In cambio dell'accettazione dei fondi, le compagnie aeree si sono impegnate a non riacquistare le proprie azioni e a sospendere i licenziamenti. (Nys)