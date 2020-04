Coronavirus: Usa, 25.239 morti su quasi 600 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus negli Stati Uniti continua a essere di gran lunga il più elevato al mondo, con quasi 600 mila contagi. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il bilancio dei decessi negli Stati Uniti nella giornata di ieri, 14 aprile è stato di 2.082 unità, ed è un nuovo record. Il precedente era stato toccato il 10 aprile con 2.039 decessi, secondo i dati della John Hopkins University. La pandemia ha causato oltre 25 mila vittime in tutti gli Stati Uniti su quasi 600 mila casi confermati di coronavirus. New York resta lo Stato più colpito, con oltre 200 mila contagi e circa 10 mila morti. In tutto il mondo, il bilancio delle vittime ha superato le 125 mila unità su quasi due milioni di contagi.(Nys)