Coronavirus: Parisi, immorale che nel Lazio ci voglia un mese per un tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cosa veramente immorale è che nel Lazio i tamponi non vengano fatti ai medici, agli infermieri, ai malati con sintomi da Covid-19 e alle persone a rischio contagio perché in contatto con altre risultate positive", così Stefano Parisi, consigliere regionale del Lazio di Energie per l'Italia, rispondendo all'assessore D'Amato il quale ha affermato nel pomeriggio che i test sierologici rischiano di essere solo un business per i privati. "Una persona con i sintomi del Coronavirus che deve aspettare un mese per avere un tampone, cosa deve fare se non rivolgersi ai laboratori privati per essere supportata?", prosegue Parisi. "La cosa assurda che si sta verificando nel Lazio è che ci vuole un mese per avere un tampone anche se si è positivi. La terapia dell'idrossiclorochina viene somministrata solo a chi risulta positivo al tampone, cosicché chi ha sintomi e non può fare il tampone, non può curarsi con gli antinfiammatori, e ha maggiori probabilità di avere problemi polmonari gravi per i quali è necessario il ricovero. La Giunta Zingaretti sta affrontando questa emergenza senza avere una strategia per circoscrivere il contagio. Si è solo concentrata sull'apertura di posti di terapia intensiva, invece di testare i postivi, geolocalizzarli, proteggere le persone a rischio e dare l'opportunità ai medici di famiglia di curare i pazienti a casa. Di questo passo – conclude – è impossibile pensare che il 3 maggio si possa aprire qualunque attività economica". (Com)