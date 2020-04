Coronavirus: studio di Harvard, il distanziamento sociale potrebbe durare fino al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: studio di Harvard, il distanziamento sociale potrebbe durare fino al 2022Le misure di distanziamento sociale negli Stati Uniti potrebbero durare fino a quando il vaccino non sarà distribuito in massa, vale a dire a 2022 inoltrato. A scriverlo è l'Università di Harvard, secondo cui le restrizioni dovranno funzionare a "intermittenza" ben oltre l'abbassamento della curva dei contagi. Per il loro studio, di cui parla il sito "The Hill", i ricercatori hanno utilizzato dei modelli virtuali per simulare il modo in cui il Covid-19 potrebbe diffondersi per i prossimi cinque anni. "Nel 2022 potrebbe essere richiesta una distanza intermittente a meno che la capacità di terapia intensiva non sia sostanzialmente aumentata, o che non sia disponibile un vaccino", si legge nella ricerca. L'università tuttavia non prende posizione sull'opportunità di consigliare all'amministrazione questo scenario, "dato il costo economico che può comportare" un prolungamento del distanziamento sociale, ma definisce "catastrofico" lo scenario per il sistema sanitario nel caso in cui il distanziamento sociale non si riveli efficace. Nello studio si osserva anche come siano necessarie ulteriori ricerche per determinare se la diffusione del virus possa cambiare con l'arrivo dell'estate e quanto tempo dura l'immunità al coronavirus. Molti esperti convergono sul fatto che lo sviluppo di un vaccino potrebbe richiedere dai 12 ai 18 mesi. (Nys)