Coronavirus. Gualtieri, lavoriamo per riaperture ma non possiamo vanificare sforzi

- La chiusura delle attività produttive non essenziali è stata "una scelta dolorosa ma necessaria. Ora lavoriamo per predisporre le condizioni per poter gestire le riaperture salvaguardando la sicurezza dei lavoratori consentendo però di ricominciare a produrre". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Dobbiamo essere rigorosi perchè la cosa peggiore - ha chiarito - sarebbe buttare gli sforzi fatti ed avere un'ondata di contagi di ritorno ma dobbiamo predisporre tutti gli strumenti per consentire una ripresa governata e graduale delle attività produttive". (Rin)