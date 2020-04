Coronavirus: assessore Lazio, noi seconda regione nel rapporto tamponi-positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la seconda Regione italiana nel rapporto tra il numero dei tamponi e i casi positivi, il 40 per cento eseguito a operatori sanitari. Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, rispondendo ad una nota del consigliere regionale del Lazio di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, secondo cui la cosa veramente immorale nel Lazio è il ritardo sui tamponi. "Capisco che di fronte alla grande difficoltà e me ne dispiace del modello lombardo il consigliere Parisi reagisca in questa maniera - afferma D'Amato in una nota -, ma ad uno attento ai numeri come è lui non possono sfuggire alcune considerazioni: la prima il Lazio è tra le prime regioni italiane nel rapporto tra il numero dei tamponi e i casi positivi, ad oggi abbiamo superato i 74 mila tamponi con il 40 per cento effettuato al personale sanitario. Più di 9 tamponi su 10 sono negativi. Abbiamo ampliato il numero dei laboratori, gli unici validati dallo Spallanzani, a 18 unità. Abbiamo un tasso di letalità che è la metà della media nazionale e tre volte meno della Lombardia. Ad oggi - conclude D'Amato - non c'è nessun laboratorio privato validato dallo Spallanzani che può eseguire test molecolari garantendo affidabilità e sicurezza".(Com)