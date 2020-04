© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai diversi approcci di alcune Regioni all'emergenza coronavirus il ministro della Salute, Roberto Speranza ha affermato che occorre "insistere su approccio che sia il più unitario possibile". E quanto alle Regioni ha chiarito: "Il governo non si metterà mai contro chi ritiene di voler avere approccio di maggior rigore". Speranza lo ha detto in collegamento con "Dimartedì" su La7. (Rin)