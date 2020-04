Coronavirus: Regione Lazio si prepara per fine blocco, accordi sindacati-imprese su sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando riapriranno le attività - ha continuato il governatore Zingaretti -, le regole di distanziamento saranno il nostro faro. Questo è l'oggetto della discussione che si sta aprendo con gli esercenti per trovare la migliore soluzione possibile, per evitare che quando si riaprirà situazione difficile gestione. La Regione - ha precisato - assieme allo Spallanzani offrirà linee guida per la sicurezza", ad esempio: i pannelli di plexiglas come divisori per le casse nei supermercati, o in tutti i locali commerciali l'obbligo del disinfettante per le mani e probabilmente il contingentamento degli ingressi". Alla riunione di oggi tra la Regione Lazio e le associazioni datoriali erano presenti anche l'Anci e una delegazione di sindaci: "dovremo riorganizzare anche le nostre città - ha spiegato ancora Zingaretti -. Noi daremo delle linee guida, poi ogni sindaco dovrà organizzare il territorio. Quando entreremo nella fase successiva si dovrà innalzare di molto il livello di attenzione", come ad esempio, prevedere dei divisori in plexiglas all'interno dei taxi tra sedili anteriore e posteriore. Il governatore ha poi ribadito che "chiederemo ai sindaci di rivedere le norme" sull'occupazione del suolo pubblico per i locali. "È evidente che il consumo all'aperto sarà meno a rischio. Noi, assieme agli scienziati, offriremo delle linee guida", ha concluso. (Rer)