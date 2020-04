Coronavirus: Usa, nove leader evangelici invitano Trump a liberare i migranti detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Usa, nove leader evangelici invitano Trump a liberare i migranti detenutiNove leader religiosi degli Stati Uniti, rappresentanti di organizzazioni cristiane evangeliche, hanno invitato l'amministrazione Trump a liberare i migranti dalle strutture di detenzione, poiché "che non rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica" durante la pandemia di coronavirus. A riportarlo è il sito "The Hill". In una lettera al segretario ad interim del dipartimento di Sicurezza nazionale, Chad Wolf, i leader che fanno parte del Tavolo evangelico per l'immigrazione hanno invitato i funzionari dell'amministrazione collaborare con gruppi religiosi e organizzazioni comunitarie per trovare "alloggi sicuri in cui rifugiarsi" ai detenuti fino a quando la situazione sanitaria del Paese non migliorerà. L'Evangelical Immigration Table è un'organizzazione che "esiste per incoraggiare il pensiero biblico sui problemi dell'immigrazione", si legge nella lettera inviata alla Casa Bianca. (Nys)