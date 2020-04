Usa: McDonald's chiede scusa per il cartello razzista apparso in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McDonald's ha chiesto scusa per il filmato che mostrava un avviso all'interno di uno dei suoi ristoranti in Cina, su cui era scritto che gli afroamericani "non possono entrare". Lo riporta il sito "The Hill". Il filmato, diventato virale in Rete, mostra un cartello in un ristorante McDonald's a Guangzhou."Siamo stati informati che d'ora in poi le persone di colore non potranno accedere al ristorante", si legge nell'avviso. Un portavoce di McDonald's Corporation ha dichiarato oggi che "come marchio, come azienda che serve oltre 2,2 milioni di persone in quasi 120 paesi in tutto il mondo, questo non rappresenta i nostri valori inclusivi". (Nys)