Rifiuti Roma: Ama, a Pasqua e Pasquetta raccolte oltre 3mila tonnellate

- A Pasqua e a Pasquetta sono state complessivamente raccolte e avviate a trattamento 3.008 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Lo comunica in una nota Ama. La municipalizzata capitolina per l'ambiente, d'intesa e in raccordo con l'Amministrazione di Roma Capitale, infatti, "ha garantito anche nelle due giornate festive i servizi essenziali di igiene urbana in tutti i quadranti cittadini, in linea con le condizioni dovute all'emergenza covid-19. Operatori e mezzi hanno assicurato quindi le attività di pulizia, spazzamento, lavaggio e sanificazione di siti sensibili (in particolare aree adiacenti a mercati rionali, mense sociali) e i servizi di raccolta rifiuti. Nel pieno rispetto di quanto disposto dagli ultimi Dpcm per contrastare e contenere il diffondersi del virus, anche nelle due giornate festive le attività sono state rimodulate per tutelare al massimo grado la salute dei lavoratori e svolgere in sicurezza i servizi erogati". Sono stati in funzione "anche nei giorni festivi gli impianti dell'azienda per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati (Tmb di via di Rocca Cencia). Sono rimaste, infine, -conclude la nota- aperte anche le autofficine per interventi di supporto". (Com)