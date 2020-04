Energia: ministro saudita, nessuna intenzione di danneggiare industria petrolifera Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati Uniti non erano i broker dell'accordo. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo trilaterale. Siamo molto grati per il ruolo degli Stati Uniti nell’aver riunito i vari interlocutori", ha sottolineato il principe Abdulaziz. Il ministro ha anche osservato che è stato il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, a suggerire l'idea di una graduale riduzione della produzione di petrolio. Per quanto riguarda i rapporti con la Russia, il ministro saudita ha osservato: “Lavoriamo insieme e alla fine ci fidiamo l'uno dell'altro, ci siamo fidati l'uno dell'altro, continuiamo a fidarci l'uno dell'altro. E il legame bilaterale si espanderà a tutti i livelli, non solo nel settore energetico”, ha aggiunto. (Res)