Coronavirus: Mef, pubblicato aggiornamento linee guida sul debito pubblico per il 2020

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), alla luce della necessità di finanziamento aggiuntivo emersa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha aggiornato le linee guida 2020 sul debito pubblico, ovvero il documento che annualmente definisce gli indirizzi strategici di gestione del debito rappresentato dai titoli di Stato, la cui prima edizione era già stata rilasciata a dicembre scorso. Lo riferisce il Mef in una nota. Il documento, che integra il precedente senza sostituirlo, descrive le modalità di gestione delle emissioni di Titoli di Stato per il 2020 sia in asta che mediante collocamenti sindacati, nonché attraverso modalità innovative dedicate agli Specialisti in titoli di Stato. (segue) (Com)