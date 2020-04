Cultura: Ali Roma, al vaglio in Regione Lazio sistema per aiutare librerie con affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "sta preparando una misura che consenta di aiutare le librerie sul 40 per cento rimanente dell'affitto. Il 60 per cento diventerà credito imposta, sul 40 per cento restante la Regione sta studiando un sistema per dare una mano ai librai". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Alessandro Alessandroni, presidente dell'Associazione librai italiani (Ali) Roma, interpellato sul confronto avvenuto oggi tra le associazioni di categoria del settore e l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Paolo Orneli, in vista della riapertura delle librerie prevista per il 20 marzo nel Lazio e a Roma. Tra le altre proposte avanzate dalla Regione Lazio quella di "ripensare i bandi destinati alle librerie e a cui si sta lavorando già da un anno, nell'ottica di dare ossigeno al settore in questo momento di grave crisi", sottolinea Alessandroni. In merito alle possibilità offerte dal decreto governativo per la liquidità alle imprese, invece, "è chiaro che ci vorrebbe un fondo perduto, perché il danno ormai c'è e non è recuperabile. Le perdite sono state pressoché assolute, alcune librerie si sono organizzate con le spedizioni, ma mettendo tutti i dipendenti in cassa integrazione", conclude Alessandroni. (Rer)