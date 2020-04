Coronavirus: emergenza sanitaria e proteste nei centri di accoglienza, rischio tensioni a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è solo la struttura di Torre Maura a far parlare di sé. Nel quartiere Romanina, periferia est della Capitale, nello stabile occupato da richiedenti asilo politico conosciuto come Selam palace, tra i 500 stranieri vi sono 50 casi accertati di Covid-19. Una situazione che ha fatto innalzare la tensione nel quartiere. Tamponi a tappeto sono stati effettuati sui migranti. Da giorni l'esercito presidia la struttura e i volontari dell'associazione Cittadini del mondo sono impegnati nel percorso di mediazione con gli occupanti. Tra loro ci sono molti bambini, donne e anziani e adesso il rischio di un focolaio si fa concreto viste anche le condizione igienico sanitarie dell’edificio di nove piani con stanze piccole e senza finestra, pochi i servizi igienici, insufficienti per un numero così alto di ospiti. Gli aiuti, generi alimentari e sanitari, sono stati distribuiti anche dalla Protezione civile, presente sul posto con una tenda per il triage mentre sono bloccate le vie di entrata e di uscita dell'ex facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Tor Vergata. (Rer)