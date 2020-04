© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prestiti alle imprese fino a 25 mila euro per far fronte all'emergenza coronavirus "saranno attivati da domani e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)