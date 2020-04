Coronavirus: Zingaretti, città dovranno riorganizzarsi, da Regione Lazio regole guida a sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città dovranno riorganizzarsi: la Regione Lazio darà le regole guida, poi ogni sindaco dovrà organizzare il territorio. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. "Quando entreremo nella fase successiva si dovrà innalzare di molto il livello di attenzione", come ad esempio, prevedere dei divisori in plexiglas all'interno dei taxi tra sedili anteriore e posteriore. Il governatore ha poi ribadito che "chiederemo ai sindaci di rivedere le norme" sull'occupazione del suolo pubblico per i locali. "È evidente che il consumo all'aperto sarà meno a rischio. Noi, assieme agli scienziati, offriremo delle linee guida. Noi - ha sottolineato - non abbiamo competenze, ma faremo un invito ai sindaci per permettere alla ristorazione, quando sarà, di potersi riprendere. Quando c'è il consumo seduti, come nei ristoranti, dobbiamo studiare come non produrre danni e mantenere le norme per il distanziamento per chi magari aveva un certo numero di coperti all'interno". (Rer)