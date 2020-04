Brasile: coronavirus, Fmi prevede contrazione del 5,3 per cento nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stima della Banca mondiale "per contrastare gli effetti negativi della crisi economica, il governo potrebbe richiedere l'adozione di ulteriori misure economiche di emergenza, anche per sostenere gli Stati", in difficoltà nel contrasto alla diffusione del virus e nella cura degli ammalati. La Bc prevede poi un ulteriore "allentamento monetario", attraverso una ulteriore diminuzione del tasso di interesse di base (Selic), sebbene sia già stato ridotto al suo minino storico del 3,75 per cento lo scorso 18 marzo. "Supponendo che gli shock esterni e interni siano transitori", l'istituzione internazionale prevede un "rimbalzo" piuttosto debole dell'economia del paese nel 2021 nella misura dell'1,5 per cento del Pil. Mentre nel 2022 la stima della Bm è di una espansione pari al 2,3 per cento. Il Brasile aveva chiuso il 2019 con una debole espansione pari all'1,1 per cento del Pil. (segue) (Was)