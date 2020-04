Coronavirus: Abi incontra sindacati, mantenere costruttiva interlocuzione anche in fase 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abi (Associazione bancaria italiana) ha incontrato oggi in video-riunione Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin per proseguire l'analisi e il monitoraggio dello scenario in continua evoluzione relativo al contrasto alla diffusione del virus Covid-19 e dell'attuazione del Protocollo condiviso 16 marzo 2020 "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario". Lo riferisce Abi in una nota. Le Parti hanno sottolineato come la costruttiva interlocuzione in argomento debba essere mantenuta e incrementata anche in merito alla cosiddetta "fase 2" quando in Italia riprenderanno le attività produttive ed alle modalità con cui si svilupperà in tale contesto l'attività bancaria. (segue) (Com)