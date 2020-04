Coronavirus: Di Maio, inaccettabili discriminazioni Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha definito “inaccettabili” le discriminazioni dei prodotti Made in Italy in questo periodo di emergenza coronavirus. "Ci sono discriminazioni sui prodotti made in Italy, c'è chi chiede prodotti con marchio 'virus free' e questo non è accettabile", ha dichiarato Di Maio, nell’intervista in onda questa sera al programma “Sono Le Venti”, sul canale Nove, commentando l'avvio del tavolo sull'export alla Farnesina. Sul Consiglio europeo del 23 aprile il ministro ha ricordato che vi è una trattative in corso e usando le parole del premier Giuseppe Conte ha osservato che “il Meccanismo europeo di stabilità è uno strumento antiquato”. “Forse – ha aggiunto - è arrivato il momento di un mea culpa europeo, l'austerity ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha indebolito la sanità pubblica", ha osservato il ministro.(Res)