Coronavirus: Torino, rinviato pagamento tassa di soggiorno

- Sarà rinviata al 15 maggio, a Torino, la scadenza del versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di soggiorno dagli alberghi. La precedente dead line era fissata al 15 aprile. Lo rende noto il Comune, spiegando che la decisione è stata presa alla luce dell’attuale contesto emergenziale e delle conseguenti forti difficoltà per le attività ricettive. L’ordinanza sarà firmata dalla sindaca Appendino nelle prossime ore. “Si tratta di una misura - spiega l’assessore al Turismo, Alberto Sacco - adottata in linea con i decreti legge 18/2020 e 23/2020 e finalizzata al sostegno del settore alberghiero, per contribuire a contrastare gli effetti negativi della crisi in un settore trainante per l'attività economica del territorio. Considerato inoltre che in vista degli appuntamenti internazionali programmati a partire dal prossimo anno per la Città di Torino è essenziale non solo mantenere, ma rafforzare l'offerta ricettiva”. (Rpi)