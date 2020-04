Coronavirus: Berlusconi, ora aiutiamo Conte poi servirà altro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione di emergenza "un'opposizione responsabile non fa ostruzionismo ma anzi si stringe intorno alle istituzioni. Non è il momento della polemica". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della puntata di "Di Martedì" che andrà in onda questa sera su La7. Per il futuro "ci vorrà un governo rappresentativo degli italiani ma adesso aiutiamo Conte a non commettere gli errori che sta facendo", ha aggiunto. (Rin)