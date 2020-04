Coronavirus: F. Sala, anche a 'Pasquetta' cittadini lombardi disciplinati, spostamenti al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il monitoraggio della mobilità dei cittadini lombardi, iniziato diverse settimane fa, attraverso la rilevazione dei cambi delle celle telefoniche a cui si agganciano gli smartphone delle persone che si spostano. "La giornata di 'pasquetta' - ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala si è attestata al 25% di spostamenti, la stessa percentuale di Pasqua. Dati in linea con questo week end festivo che ha visto i cittadini lombardi collaborare con un notevole senso di responsabilità: sono rimasti a casa". "I controlli effettuati dalle Forze dell'ordine - ha precisato Sala - hanno consentito di scoraggiare qualche irresponsabile che voleva fare una gita fuori porta nei giorni di Pasqua e 'Pasquetta'". "Analizzando le fasce orarie degli spostamenti registrati nel 'Lunedì dell'Angelo' - ha proseguito Fabrizio Sala - si evince che i maggiori spostamenti sono stati alle 12 e alle 18, probabilmente per recarsi da qualche parte per pranzo o cena". "Occorre non abbassare la guardia e mantenere il distanziamento sociale - ha concluso il vicepresidente Sala - per uscire al più presto da questa drammatica emergenza". (Com)