Coronavirus: Berlusconi, clamoroso errore rinunciare a Mes senza condizioni

- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della puntata di "Di Martedì" che andrà in onda questa sera su La7, ha spiegato che sul "Mes, che è diventato un fondo per la salute, l'errore clamoroso sarebbe dire all'Europa 'faremo da soli' senza utilizzare i 36 miliardi che potremmo ottenere senza condizioni per consolidare il nostro sistema sanitario. Non dobbiamo assolutamente dire di no al Mes", ha concluso. (Rin)