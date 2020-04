Coronavirus: Zingaretti, su turismo attenzione importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul turismo va dedicata una maggiore attenzione, soprattutto per il settore alberghiero e per quanto riguarda la riapertura del nostro immenso patrimonio di musei. Lo ha detto il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa. "Per tutta l'economia comunque la misura più importante per la ripresa è sconfiggere il virus, lo è per tutti, e per il turismo è fondamentale - ha aggiunto Zingaretti -. Credo che sarà uno dei settori che andrà aiutato in modo particolare, il ministro Franceschini se ne sta occupando. Sulle date decide il governo e non mi avventuro sulla tempistica", ha concluso. (Rer)