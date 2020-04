Coronavirus: Berlusconi, no patrimoniale, bisogna immettere liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Persino un economista che dovrebbe piacere alla sinistra come Keynes insegnava che non si aumentano mai le tasse durante una recessione. Pensare a una patrimoniale o a un contributo fiscale straordinario come propone il Partito democratico è precisamente il contrario di ciò che bisognerebbe fare". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della puntata di "Di Martedì" che andrà in onda questa sera su La7. "Bisogna immettere liquidità nel sistema economico e non certamente toglierla attraverso nuove tasse e Draghi lo ha spiegato chiaramente", ha concluso. (Rin)