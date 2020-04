Coronavirus: Giro (Fi), Troppi contagi in Rsa romane e laziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi contagi a Roma e nel Lazio, secondo il senatore di Forza Italia Francesco Giro "dimostrano ancora una volta che occorre tenere alta la guardia. Il virus -dice in una nota il senatore- e la sua circolazione sono ancora temibilissimi come dimostra la disastrosa condizione di molte (troppe) residenze sanitarie assistenziali e case di riposo laziali. A poco serve dichiarare che su 143 nuovi contagi della Regione ben 95 sono riferiti a tre case di riposo. È vergognoso! In futuro dovremo garantire più sicurezza alle persone anziane". (Com)