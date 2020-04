Coronavirus: Giannini (Lega), regione Lazio indietro con tamponi e test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità Daniele Giannini interviene sul numero dei tamponi effettuati nel Lazio. "Con la media di soli 4mila tamponi al giorno che sta portando avanti la Regione Lazio, solo per coprire le Forze armate e di Polizia nonché tutti gli operatori sanitari, ci vorranno mesi. Il Lazio -scrive in una nota Giannini- conta 6 milioni di abitanti e con l'avvicinarsi alla cosiddetta 'Fase 2', proprio per la riapertura di molte attività, occorre validare al più presto i i test sierologici da utilizzare su scala regionale. E' tempo dunque di accelerare e di cambiare passo -aggiunge - se davvero domani saranno validati i quattro test a disposizione. Il governatore Zingaretti e l'assessore alla Sanità D'Amato, oltre a proseguire in conferenze stampa che sostanzialmente non dicono più nulla di nuovo, si adoperino in fretta per creare una mappatura della nostra Regione e quindi stabilire chi sono effettivamente gli immuni e i positivi al fine di garantire una ripresa delle attività in totale sicurezza". (Com)