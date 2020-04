Rai: Di Nicola (M5s), Foa e Salini faranno luce su conseguenze operato Barachini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, Primo Di Nicola, del Movimento cinque stelle si dice "soddisfatto" della convocazione urgente della commissione di Vigilanza Rai giovedì o "al massimo la prossima settimana", chiesta da Movimento "per valutare tutta la vicenda scatenata dalla lettera personale inviata alla Rai dal presidente Barachini". In una nota quindi spiega: "L’audizione del presidente Foa e dell’amministratore delegato Salini sarà un’occasione per valutare fino in fondo gli effetti perversi che la lettera - di iniziativa personale - ha avuto sulla linea informativa della Rai. Visto che a una citazione fatta dal presidente del Consiglio Conte, di pochi secondi, di Salvini e Meloni sono seguite interviste fiume agli stessi in tutti i Tg. Dati alla mano - conclude Di Nicola - si potrà anche riflettere sugli effettivi poteri e prerogative della presidenza della commissione di Vigilanza". (Com)