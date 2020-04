Coronavirus: Mollicone (Fd'I), Franceschini troppo debole sulla cultura, subito fondi straordinari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto al ministro Franceschini - ha chiarito - se intende adottare misure di prolungamento degli oneri tributari e contributivi, e se intende estendere le misure di ammortizzatori sociali anche ai lavoratori dello spettacoli. Riteniamo, inoltre, urgente e necessaria l'istituzione di un 'fondo salva teatri' che possa erogare prestiti a fondo perduto per il settore". Per quanto riguarda i cinema, "è necessario sbloccare le risorse previste dalla legge sul cinema e l'audiovisivo e predisporre un contributo straordinario a fondo perduto a sostegno degli operatori. Le mostre, in grave crisi, vanno sostenute con misure straordinarie, in particolare per il loro ruolo di 'immagine' dell'Italia all'estero nei prossimi anni. Inoltre - ha aggiunto - auspichiamo per garantire l'economia culturale tutta, l'estensione della dotazione e del perimetro dei soggetti del fondo emergenze anche all'industria editoriale libraria, all'industria fonografica, alla produzione discografica, ai servizi museali, alle mostre temporanee, alle imprese culturali e creative, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti, coinvolgendo tutte le principali categorie nella scrittura dei regolamenti attuativi. Infine - ha concluso - per il turismo invitiamo il ministro a considerare l'istituzione di un Fondo per sostenere l'offerta turistica". (Com)