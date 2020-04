Coronavirus: Zingaretti, su scuola Regione Lazio pronta a settembre con nuove regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla riapertura delle scuole decide il governo sulla tempistica: la Regione Lazio "sarà pronta per garantire, a settembre, quello che dovrà essere il distanziamento sociale nella formazione, nelle forme che saranno studiate". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, durante una video conferenza stampa, ricordando che la Regione "sta studiando un pacchetto di misure per il sostegno ai lavori pubblici nell'edilizia scolastica". (Rer)