Energia: ministro saudita, nessuna intenzione di danneggiare industria petrolifera Usa

- L'Arabia Saudita non aveva intenzione di "creare alcun tipo di danno" ai produttori di petrolio da scisti bituminosi statunitensi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, in un’intervista telefonica con i giornalisti, secondo quanto riferito dal sito “Energy Intelligence”. Nell’intervista, il ministro ha commentato lo storico accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello, guidati dalla Russia per il taglio della produzione di 9,7 milioni di barili al giorno per contenere il crollo dei prezzi del petrolio dovuto alla crisi combinata dovuta al calo della domanda petrolifera provocata dalle conseguenze della pandemia e alla situazione di iperofferta di petrolio. Le compagnie petrolifere statunitensi, che generalmente hanno costi di produzione significativamente più alti rispetto ad altre, sono state tra le prime a soffrire del calo dei prezzi. "La mia convinzione è che una volta che si stabilizzerà il mercato anche i produttori di petrolio da scisti bituminosi saranno in grado di recuperare, data la natura del settore”, ha dichiarato il ministro saudita. L'accordo del cosiddetto gruppo Opec+ ha seguito una maratona di una settimana per portare anche i paesi del G20 ad aderire alle politiche di taglio della produzione. I negoziati dell'ultimo minuto sono stati portati avanti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che finora ha evitato qualsiasi taglio alla produzione statunitense. (segue) (Res)