Rai: Anzaldi (Iv), Capitanio ricorda male su Casellati e su schede Foa

- La richiesta di accesso agli atti per visionare le schede della votazione su Foa "è una questione di trasparenza, di legalità e di tutela del servizio pubblico. E' positivo che su questo si stia ora rinsaldando tutta la maggioranza, con le richieste avanzate oggi in commissione". Lo precisa su Facebook il deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzadi. "Il collega della Lega Capitanio - prosegue - probabilmente ricorda male: la presidente del Senato, rispondendo a ottobre 2018 ad una precisa richiesta di trasparenza dei capogruppo del Partito democratico Marcucci e Delrio, non negò l'accesso agli atti, ma disse che la questione non sarebbe stata di sua competenza ma della presidenza della commissione di Vigilanza. Se davvero i partiti di centrodestra - continua Anzaldi - non hanno nulla da nascondere e sono sicuri della legittimità della votazione su Foa, perché Barachini, dopo aver inizialmente dato il suo assenso a mostrarci le schede, ha poi deciso di chiuderle in un cassetto e tenerle secretate? La richiesta di visionare le schede - chiarisce - fu subito formalizzata, pochi minuti dopo la votazione del 26 settembre 2018 alla quale il Pd non partecipò per protesta. Barachini prima disse di sì, poi cambiò idea. Se ora glielo chiede la maggioranza della commissione, compreso il Movimento cinque stelle, come potrà opporsi?". (Rin)