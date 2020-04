Coronavirus: Raggi, al via 10mila buoni spesa in tutta Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La domanda si sta concentrando sulla preferenza dell'accredito dei buoni spesa direttamente sulla app - dichiara nella njota l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì- e questo è un ottimo segnale, perché questo canale che abbiamo voluto mettere in campo contribuisce ad abbattere ancora di più i tempi di consegna". Il Campidoglio ha inoltre chiesto e ottenuto un chiarimento da parte della regione Lazio sulla possibilità di cumulare i fondi regionali a quelli nazionali, che si stanno già impiegando per l'erogazione dei buoni spesa. Ottenuta la risposta positiva della Regione, il Comune è ora in attesa di ricevere il via libera da parte di tutti i municipi per procedere. "Roma - prosegue l'assessore Mammì - sta affrontando questa fase di emergenza senza fermarsi. Abbiamo studiato in pochi giorni un sistema di aiuti che sta funzionando in un contesto pur fortemente limitato di possibilità per il contenimento del covid-19. Dietro questo impegno quotidiano ci sono molte persone che tengo a ringraziare singolarmente, perché in questa fase delicata per tutti sono al lavoro ogni giorno per sostenere chi è più in difficoltà, a partire da chi è impegnato al Dipartimento Politiche Sociali, nei Municipi, la Polizia Locale, la Protezione Civile, volontari, parrocchie, edicole e Terzo Settore. Ognuno è chiamato a una responsabilità e a uno sforzo in più ora per aiutare i concittadini. E lavorando a fianco a loro posso confermare che Roma sta dimostrando una forza e un senso di Comunità di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi". (Com)