Coronavirus: Caparini, da Regione Lombardia prossima distribuzione mascherine sarà di 4 milioni di pezzi

- "Sono state distribuite la settimana scorsa 3,85 milioni di mascherine e le prossime saranno ben quattro milioni di cui una quota sarà data ancora all'edicole del comune di Milano mentre le altre sono in previsione di distribuzione a tutti i settori che hanno una funzione di pubblica utilità come aziende municipalizzate o quelle del trasporto pubblico locale". Lo ha detto l'assessore al bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini, nella consueta diretta streaming per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "La maggior parte, oltre 3 milioni e 150mila, saranno distribuite alle Province che le daranno a loro volta ai Comuni", ha concluso l'assessore. (Rem)