Cipro: Fmi, nel 2020 Pil in calo del 6,5 per cento a causa del coronavirus

- Il Pil di Cipro subirà un calo del 6,5 per cento a causa delle misure e delle politiche adottate a livello globale per contenere la pandemia di Covid-19. E’ quanto afferma il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo Outlook economico mondiale. L'Fmi stima che l'economia di Cipro avrà un rimbalzo il prossimo anno con una crescita del 5,6 per cento del Pil. Nel outlook, pubblicato nell'ottobre dello scorso anno prima dell'epidemia di coronavirus, il Fondo aveva previsto che l'economia cipriota sarebbe cresciuta del 2,9 per cento nel 2020. L'inflazione a Cipro arriverà allo 0,7 per cento quest'anno, accelerando leggermente all'uno per cento nel 2021. Nel rapporto si prevede che la disoccupazione nel paese salirà all'8,8 per cento nel 2020, rispetto al 7,1 per cento nel 2019, per scendere poi al 7,4 per cento l'anno prossimo.(Res)